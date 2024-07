Trasparenza per Empoli: "Da Mantellassi discontinuità rispetto a Barnini, speriamo nel dialogo"

Come comitato cittadino caratterizzato da una forte identità di frazione, leggiamo con piacere le dichiarazioni che a mezzo stampa il nuovo sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, sta rilasciando in questi suoi primi giorni di mandato. Accogliendo il suo appello al dialogo, soprattutto dopo i segnali di discontinuità da lui mostrati rispetto alle posizioni della ex sindaca Brenda Barnini, chiederemo perciò un incontro al nuovo sindaco appena possibile.

Come comitato promotore del referendum parleremo con il nuovo sindaco, che avendo assunto posizione contraria alla quotazione in borsa può adesso, attraverso atti concreti, evitare il referendum e il costo che ne deriverebbe, mentre riguardo la frazione di Marcignana, dove il tema centrale non è più il gassificatore, chiederemo chiarimenti riguardo quello veramente centrale dell'espansione della zona industriale adiacente.

Nell'augurare buon lavoro al nuovo sindaco Alessio Mantellassi e a tutta la nuova giunta, ci auguriamo di poter dialogare assieme per raggiungere quegli obiettivi comuni di equilibrio, tutela e sostenibilità utili ad una maggiore crescita e miglioramento nella gestione del territorio e dei beni pubblici.

Fonte: Trasparenza per Empoli