Vinci diventa il Regno della Fantasia: arriva la Festa dell'Unicorno 2024!

La magica città di Vinci si prepara ad accogliere la 18a Festa dell'Unicorno, un evento unico e imperdibile che trasformerà le strade e le piazze della città in un vero e proprio regno di fantasia, dal 26 al 28 luglio. Con un programma ricco di spettacoli, concerti e attività per tutte le età, la Festa dell'Unicorno si conferma come uno degli eventi più attesi dell'estate italiana. I visitatori potranno vivere un sogno ad occhi aperti con oltre 400 spettacoli ed intrattenimenti di ogni genere. La più grande novità di questa edizione, sarà sicuramente il ritorno dei grandi ospiti e di sensazionali concerti.

Festa dell'Unicorno - Ospiti e Musica

La festa si arricchisce infatti di una straordinaria presenza internazionale: Liam Cunningham, celebre attore noto per il suo ruolo nelle serie TV di successo mondiale Il Trono di Spade e Il Problema dei 3 Corpi, sarà l'ospite d'onore. La sua partecipazione aggiunge un tocco di prestigio e attrattiva all'evento, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di incontrare una delle star più amate del piccolo e grande schermo.

Per quanto riguarda la musica e l'intrattenimento, invece, il palco principale della Festa dell'Unicorno vedrà esibirsi band di grande calibro.

Venerdì 26 luglio, l'area "Anfiteatro del Bardo" sarà illuminata dalla voce inconfondibile di Cristina D'Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, che regalerà al pubblico una serata di pura nostalgia e divertimento.

Sabato 27 luglio invece, sarà la volta dei leggendari Rhapsody of Fire, pronti a infiammare il palco con il loro power metal epico.

Infine Domenica 28 luglio i Meganoidi porteranno il loro "Brucia Ancora Tour" in occasione del 20° anniversario del brano "Zeta Reticoli", con le esibizioni di supporto dei gruppi "Fattore Rurale" e "Mondocane!".

Mercato Artigianale

Una delle tante attrazioni della Festa dell'Unicorno è il mercato artigianale, che vanta centinaia di stand a tema. Gli espositori, provenienti da tutta Italia e dall'estero, offriranno una vasta gamma di prodotti unici, dall'artigianato locale alle creazioni fantasy. I visitatori potranno trovare gadget, abbigliamento, accessori, fumetti, oggetti da collezione e molto altro, tutti ispirati ai vari mondi della fantasia e dell'immaginazione. Un'opportunità perfetta per acquistare pezzi unici e originali, arricchendo l'esperienza della festa con momenti di shopping esclusivo.

Esperienza Unica per i Visitatori

I visitatori della Festa dell'Unicorno potranno immergersi in un mondo incantato, tra spettacoli di magia, laboratori creativi, artigianato locale e prelibatezze culinarie. La componente food sarà particolarmente curata, con proposte tematiche delle varie aree e un'attenzione speciale per le opzioni vegane e senza glutine, garantendo che tutti possano godere delle delizie culinarie offerte.

Con la sua vasta gamma di attività e attrazioni, l'evento promette di offrire tre giorni di puro divertimento e magia per tutta la famiglia.

Informazioni Logistiche

Per agevolare l'afflusso dei visitatori, saranno disponibili parcheggi gratuiti con un efficiente servizio di navette che collegheranno i parcheggi alle aree principali della festa. Questo permetterà un comodo accesso all'evento, garantendo al contempo una gestione ordinata del traffico e un'esperienza piacevole per tutti i partecipanti. Anche dalla stazione di Empoli (FI) sarà organizzata una navetta gratuita con partenze ogni mezz'ora.

Per ulteriori informazioni sull'evento, l'acquisto dei biglietti e il programma completo, visitate il sito ufficiale www.festaunicorno.com. Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile nel cuore di Vinci!