Blue e Teenage Dream Party: due grandi eventi in Piazza Duomo

Cresce l'attesa a Pistoia per due grandi eventi di rilievo nazionale che si terranno in Piazza Duomo: venerdì 5 luglio è attesa la band britannica dei Blue mentre sabato 6 luglio la piazza si colorerà a festa con il Teenage Dream Party con ospiti d'eccezione gli Zero Assoluto.

I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act. Il loro “ITALIAN SUMMER TOUR 2024” arriverà il 5 luglio Piazza Duomo a Pistoia. Biglietti ancora disponibili su Ticketone.

Arriva a Pistoia sabato 6 luglio il Teenage Dream Party, l’evento musicale che sta conquistando il cuore di migliaia di giovani, registrando date da tutto esaurito in tutta Italia. Uno show con un format nuovo che è un vero e proprio tuffo nel passato della musica generazionale degli anni 2000.

Nato dall’intuizione di una giovane illustratrice, Valentina Savi (sul web conosciuta come @tuttelemelediannie nella foto sul palco) lo show è un originalissimo mix di tutta la cultura pop del primo decennio 2000. Un vero e proprio gruppo di giovani ragazzi sul palco interpretano le scene e le canzoni dei film Disney (da Frozen a La Sirenetta al Re Leone e molti altri), ci riportano nei set di High School Musical, Camp Rock e Hannah Montana. Il tutto mentre un ledwall proietta il testo dei brani, in modo da coinvolgere il pubblico in una sorta di musical-karaoke. La serata prevede anche un dj set con le hit più amate degli anni 2000. Ogni tappa dello spettacolo avrà poi degli ospiti speciali (a Pistoia ci saranno gli Zero Assoluto) che saranno svelati sui social, Tik Tok in primis da dove è partito il successo dell’iniziativa nata dall’idea di una festa di compleanno fino ad arrivare nei club e nelle piazza italiane. Teenage Dream Party riporta i giovani indietro nel tempo, facendo rivivere alcuni dei momenti più belli della loro adolescenza.

Biglietti disponibili su TicketOne e TicketSms.