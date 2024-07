Cena in piazza a Fucecchio per Emma Donnini sindaca

Il primo sindaco donna di Fucecchio merita un festeggiamento particolare.

E così il Comitato per Emma Donnini sindaco ha deciso, come ultimo atto della propria attività, di organizzare una cena in Piazza Montanelli per festeggiare la vittoria elettorale della neo sindaca.

Martedì 9 luglio alle ore 20,30 tutti i sostenitori di Emma Donnini e tutti i fucecchiesi indistintamente sono invitati a partecipare a questa bella festa che prevede una cena al costo di 25 euro (antipasto, due primi, secondo, contorno, dolce e bevande) e la musica con il Dj set by Filippo Torino Dj.

La cena sarà gratuita per i bambini della scuola dell'infanzia e al costo ridotto di 15 euro per i bambini della scuola primaria.

Per Emma Donnini sarà l'occasione per salutare e ringraziare ancora una volta tutti coloro che l'hanno accompagnata nella campagna elettorale, per ringraziare i fucecchiesi che hanno riposto fiducia in lei (circa il 56% dei votanti) e più in generale tutti i fucecchiesi che hanno partecipato alle elezioni che, come ha ribadito la sindaca anche in occasione del consiglio comunale di ieri, rappresentano un momento importantissimo di democrazia.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 329.5510144.

Fonte: Comitato Emma Donnini Sindaco