Feste in centro, a Pontorme e gare ciclistiche: le disposizioni alla viabilità a Empoli

A partire da venerdì 5 luglio 2024 in alcune zone della città, dal centro alle frazioni, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei a sosta e transito: da piazza Farinata degli Uberti, a piazza Marchetti a Pontorme, alla zona sportiva in alcune vie, fino alla gara ciclistica che interesserà alcune strade della frazione di Marcignana. Ecco tutti i dettagli.

PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI – Con ordinanza 402 di oggi, 2 luglio 2024 (https://shorturl.at/XFFnD) per consentire lo svolgimento alcuni eventi culturali, dalle 7 alle 24 dei giorni venerdì 5, 19 e 26 luglio 2024, in tutta la piazza, saranno disposti i divieti di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

PIAZZA MARCHETTI – Con ordinanza 400 del giorno 1 luglio 2024 (https://shorturl.at/cTK4O ), dalle 15 alle 24 del giorno venerdì 5 luglio 2024, in tutta la piazza, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività in programma nell’ambito del ‘Luglio pontormese’, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiegon e divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla realizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego. In via Pontorme, all’incrocio con piazza Marchetti, divieto di transito per tutti i veicoli con obbligo di proseguire a dritto e in via Giro delle Mura Nord, all’incrocio con via del Pozzo, divieto di transito per tutti i veicoli con obbligo di proseguire a dritto.

VIA DEL DISCOBOLO e VIA DEL PENTATHLON – Con ordinanza 401 del giorno 1 luglio 2024 (https://shorturl.at/m0Nsp), in via del Discobolo, dalle 7 alle 19 del giorno 5 luglio 2024, saranno istituiti i divieti di transito e sosta e in via del Pentathlon, sempre dalle 7 alle 19 del giorno 5 luglio 2024, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso fra il civico n.11 e n.27. Questi provvedimenti sono necessari per consentire l’attività di smontaggio di una gru.

GARA CICLISTICA “15^FESTA DELLA RANOCCHIA” – Con ordinanza 399 del giorno 1 luglio 2024 (https://shorturl.at/Bhg09), per permettere lo svolgimento della gara ciclistica denominata “15^ Festa della ranocchia”, in programma sabato 6 luglio 2024, con percorso che interesserà via Turati, via della Nave, via Saettino, via Anna Frank, via Turati e che la manifestazione si svolgerà con varie batterie (almeno 6) divise per fasce di età con partenza della prima batteria alle 16.30 circa e conclusione alle 19 circa, sarà adottata la sospensione temporanea della circolazione sulle strade comunali del percorso della gara. Inoltre saranno disposti altri provvedimenti temporanei di viabilità in via Turati, tratto compreso tra via Anna Frank e via della Nave, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della corsa dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 11 alle 19; via della Nave, tratto compreso tra via Turati e via Saettino, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle ore 19 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 11 alle 19. Infine in via Saettino, tratto compreso tra via della Nave e via Anna Frank, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 11 alle 19 e in via Anna Frank, tratto compreso tra via Saettino e via Turati, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 11 alle 19.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa