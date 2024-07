Fi-Pi-Li, chiusure in notturna all'altezza di Scandicci

Chiusura in notturna per due notti della corsia di marcia per 400 metri al km 2 in Fi-Pi-Li e della rampa d'ingresso dello svincolo Scandicci-Autostrade in direzione Firenze. Lo ha disposto l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze con i seguenti orari: dalle ore 21 del 3 alle ore 6 del 4 luglio 2024; dalle ore 21 del 4 alle ore 6 del 5 luglio 2024. L'interruzione è dovuta all'installazione di due impianti di sensori di pesa dinamica (pesatura dei mezzi in movimento). Sarà predisposta opportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze