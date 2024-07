Giunta Campatelli, Più Certaldo: "Orsi dimissionario e Avs fuori non fa ben sperare per il futuro"

È d’obbligo una riflessione sulla composizione della giunta che, con l’ufficialità della nomina e l’attribuzione delle deleghe, segna il secondo grande step della legislatura, resta solo, si fa per dire, l’insediamento del Consiglio e l’attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa per rendere operativa la macchina amministrativa. Il partito dei veti, delle scissioni, delle grandi contraddizioni politiche, il partito egemone della Val d’Elsa ci regala ancora una volta un’istantanea del proprio DNA: Dopo appena 3 settimane dal voto si sfascia la coalizione che ha portato il Sindaco Campatelli ad aggiudicarsi le elezioni. Questi gli effetti della loro politica perbene.

I numeri:

Si dimette dalla carica di consigliere Lido Orsi, alfiere fianese, il più votato della lista Sarà Certaldo, che non ha incassato la fiducia di Campatelli. Orsi, persona nota e benvoluta ha portato alla coalizione 136 preferenze, ben oltre i 95 voti che sono serviti a Campatelli per evitare il ballottaggio. L’uscita di Lido porta idealmente la coalizione sotto il 50% dei consensi!

Altra frattura si manifesta a sinistra, nessun assessorato espresso in quota Alleanza Verdi Sinistra, partito affermato che ha contribuito sensibilmente alla vittoria di Campatelli con il 6,45% dei consensi. AVS è una formazione storicamente molto apprezzata a Certaldo che per la conformazione del territorio e per la vocazione agricola-rurale, manifesta grande sensibilità ai temi ambientali, alla salvaguardia del territorio e della biodiversità, nonché alle tematiche collegate ai diritti civili.

AVS è l’unica formazione “partitica” che ha avuto il coraggio di parlare della riduzione dei rifiuti, e del contrasto alla privatizzazione dei servizi pubblici in un periodo storico, il nostro, in cui si parla di economia dei rifiuti e di macro gestori privati per la gestione di acqua, energia e rifiuti. Restiamo pienamente convinti che AVS avrebbe portato un concreto valore aggiunto all’interno della Giunta Campatelli, composta ad oggi a grande maggioranza di Renziani “rottamatori“ della prima ora.

Più Certaldo non è entusiasta della composizione della giunta, crediamo che questo sia un sentimento condiviso con larga parte della popolazione certaldese. Le vicende che hanno caratterizzato i primi giorni del Governo Campatelli non fanno ben sperare per il futuro.

La nostra lista si è contraddistinta per una grande attitudine all’ascolto ed al confronto, vogliamo quindi rinnovare la nostra disponibilità per creare punti di incontro sui cui lavorare insieme per il bene del paese!

Ci rivolgiamo a tutti i consiglieri e candidati consiglieri, che faticano a sentirsi a proprio agio di fronte all’arroganza di un direttivo che impone le proprie scelte senza riserve e senza confronto. C’è bisogno dell’esperienza di tutti, non fatevi mettere da parte da chi fa della “Cosa Pubblica” il proprio mestiere.

Lista Civica Più Certaldo