Lutto cittadino a Pietrasanta per il 32enne morto sul lavoro

A Pietrasanta sarà lutto cittadino nel giorno in cui si celebreranno i funerali di Federico Nappi, il giovane operaio deceduto ieri (lunedì 1° luglio) nell’incidente in via della Rocca. L’ha deciso il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, che firmerà il decreto non appena sarà resa nota la data delle esequie. In attesa che venga stabilita, il primo cittadino raccomanda a tutti gli organizzatori di manifestazioni e spettacoli sul territorio comunale di osservare la massima sobrietà nello svolgimento degli stessi, valutandone dove possibile la sospensione o il rinvio. Sempre su richiesta del sindaco, questa sera il Dap Festival osserverà un minuto di silenzio prima dell’inizio dello spettacolo in programma al Chiostro di Sant’Agostino.

Il consiglio comunale di Pietrasanta e la sua presidente, unitamente al sindaco e agli assessori della giunta, rinnovano la loro vicinanza e profondo cordoglio ai familiari e agli amici di Federico e abbracciano con particolare affetto la sua compagna, Francesca e la bimba che sta per arrivare.