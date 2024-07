Opposizione a Vinci: "Progetti ambiziosi di Vanni lodevoli, ma problemi irrisolti da anni"

Giovedì 27 giugno scorso si è svolto il primo Consiglio comunale a Vinci.

Il nuovo sindaco Daniele Vanni illustrando le linee programmatiche del suo progetto, punto 6 dell'odg, lo ha definito 'ambizioso' anticipando già che probabilmente "non potrà realizzarlo entro questo suo mandato". Manuela Mussetti ed Egidio Varrecchia ritengono che, per quanto i progetti ambiziosi siano lodevoli, occorra rimanere con i piedi per terra, essere realisti e piuttosto mettere mano subito ai problemi irrisolti da troppi anni, quali la manutenzione del centro storico, la viabilità e i parcheggi di Vinci per citare il borgo, adeguamento dei problemi idrogeologici per citare le Frazioni, senza stare a fare in questa sede l'elenco di tutte le ulteriori tematiche necessarie.

Necessario, certo, anche un progetto futuro di sviluppo, ma che sia realizzabile e che gravi il meno possibile sui cittadini.

Tutti siamo in attesa di conoscere gli esiti di quello che il Sindaco ha dichiarato essere il primo atto: riunire gli uffici, condividere con loro gli obiettivi del programma e soprattutto dare un affidamento esterno ad un’agenzia per la riorganizzazione dell’ente locale.

I cittadini di Vinci attendono quindi fiduciosi il report di questa agenzia (ci chiediamo se sia proprio necessaria tale spesa aggiuntiva) e gli sviluppi che interesseranno il personale comunale schierandosi fin da subito con chi ha sempre fatto il proprio dovere e che non deve ingiustamente pagare il prezzo di un'amministrazione assente e incapace. Il sindaco faccia chiarezza quando dichiara che è necessario un Comune efficiente; non è giusto che i dipendenti comunali siano il capro espiatorio degli insuccessi della parte politica. La campagna elettorale è finita.

Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Manuela Mussetti, Egidio Varrecchia, consiglieri dell'opposizione Vinciamo