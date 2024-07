Ottant'anni di San Miniato liberata: 26 artisti espongono a Palazzo Grifoni

La Fondazione San Miniato Promozione e la Fondazione Dramma Popolare di San Miniato presentano la mostra curata da Filippo Lotti dal titolo “San Miniato, Luglio 1944 - L’arte contemporanea per gli ottant’anni dalla Liberazione”.

Ventisei gli artisti in mostra, tra i più noti del panorama artistico toscano: Fabrizio Beconcini, Adriano Bimbi, Fabio Calvetti, Laura Corre, Elio De Luca, Raffaele De Rosa, Elena Facchini, Paolo Fedeli, Franco Mauro Franchi, Danilo Fusi, Alberto Gallingani, Gianfranco Giannoni, Giuliano Giuggioli, Alessandro Grazi, Paolo Grigò, Riccardo Luchini, Luca Macchi, Vanessa Mancini, Gabriele Novelli, Paolo Nuti, Nico Paladini, Marcello Scarselli, Paolo Staccioli, Lorenzo Terreni, Giancarlo Vaccarezza, Maurizio Zani.

Il Dramma Popolare ha accolto con favore la proposta di organizzare questa rassegna artistica perché nato nel 1947, a pochi anni dalla Strage del Duomo e dalla Liberazione. Tra Dramma Popolare - fondato sulle macerie della guerra, per ridare speranza a un popolo distrutto dal conflitto bellico - e San Miniato Promozione, realtà che nasce per promuovere le iniziative culturali e non solo del territorio sanminiatese, si è instaurata una collaborazione proficua allo scopo di rimarcare i valori della libertà e dell’inclusione.

La mostra, allestita a Palazzo Grifoni di San Miniato, sarà inaugurata venerdì 5 luglio alle 18.30 alla presenza delle istituzioni e delle autorità locali. Per l’occasione sarà pubblicato un catalogo col contributo del professor Antonio Natali: ogni opera sarà affiancata da una biografia dell’artista e da un testo critico inerente l’opera realizzata.

"Una mostra di pittura - dice Filippo Lotti - che è un tributo visivo alla resilienza, al coraggio e alla speranza che hanno animato la nostra comunità in quei tempi bui. Ad ognuno è stata data libera interpretazione; provenienze, generazioni ed esperienze diverse, ma tutti impegnati a dare voce poetica e immagine a questi avvenimenti. Ne sono nati così 26 lavori diversi tra loro e proprio in questo sta la particolarità della raccolta”. Le opere poi diventeranno patrimonio di Dramma Popolare e San Miniato Promozione, che si occuperanno di valorizzarle nella maniera più opportuna.

Unitamente ai nuovi dipinti realizzati per questa esposizione sarà presente, sia sul catalogo che in sede mostra, anche la serie di opere – quelle che è stato possibile repertare e che oggi sono di proprietà del Comune di San Miniato ed esposte nel palazzo comunale – realizzate da artisti sanminiatesi (Gianfranco Giannoni, Giorgio Giolli, Luca Macchi, Sauro Mori, Giampaolo Nannetti, Tropei) nel 1984 per il progetto “San Miniato 1944 – 1984” durante le celebrazioni del 40° anniversario della Liberazione. Inoltre sarà esposto il dipinto di Luca Macchi realizzato nel 2014 per il 70° anniversario della Liberazione donato poi all’Arciconfraternita di Misericordia di San Miniato.

L’organizzazione ci tiene a ringraziare, per la collaborazione l’Ufficio Cultura Comune di San Miniato, Crédit Agricole Italia, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e l’Arciconfraternita di Misericordia di San Miniato, Assicurazioni Generali – Filiale Santa Croce sull’Arno.

La mostra, curata da FuoriLuogo - Servizi per l’Arte (di Filippo Lotti), vanta il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di San Miniato e proseguirà fino a domenica 28 luglio con il seguente orario: venerdì 15-18; sabato e domenica 10-13/16-19. Altri giorni su appuntamento. Apertura straordinaria mercoledì 24 luglio in occasione dell’anniversario della Liberazione dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

Per info: San Miniato Promozione, 0571 42745 – ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione