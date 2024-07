Palpeggia 13enne in tramvia, arrestato dai carabinieri

Ha palpeggiato una 13enne che le stava seduta accanto in tramvia. Un nordafricano è stato arrestato dai carabinieri nei pressi della fermata di Resistenza a Scandicci nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno. La ragazza è stata toccata più volte, nonostante il suo respingimento, finché la giovane non ha deciso di scendere alla fermata. I militari, dopo aver raccolto il suo racconto, hanno cercato l'uomo, venendo a conoscenza del fatto che aveva importunato anche altre donne in precedenza. Una volta trovato è stato arrestato e trasferito in carcere a Sollicciano.