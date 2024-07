Scott Nnabuife nuovo ingresso all'Abc Castelfiorentino

Ala centro classe 2003 arriva a Castelfiorentino dopo le ultime due stagioni in pianta stabile tra serie B e B Interregionale.

Arriva da Bassano del Grappa il primo colpo di mercato dell’Abc Castelfiorentino targata Samuele Manetti. Si tratta di Scott Nnabuife, ala centro di 202 cm, classe 2003, di formazione italiana. Atletismo, fisicità e grande voglia di mettersi in gioco sono le caratteristiche che hanno convinto la società a scegliere Scott per iniziare a puntellare il reparto lunghi. Nonostante la giovane età, infatti, vanta trascorsi di livello tra serie B e B Interregionale in maglia Pallacanestro Firenze, Herons Montecatini e Fortitudo Messina.

“Ho scelto Castelfiorentino perché ho percepito l’entusiasmo e la passione di questa piazza per la pallacanestro – sono le prime parole di Scott in gialloblu -. Da questa avventura mi aspetto nuove sfide per crescere e migliorare, sia dal punto di vista sportivo che personale. Sono pronto a dare il massimo per contribuire a raggiungere gli obiettivi della squadra e della società e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera”.

“Sono molto felice che Scott abbia scelto Castelfiorentino – prosegue coach Samuele Manetti – in primis per la persona, perché ha dimostrato subito grande umiltà e voglia di lavorare sposando con entusiasmo il nostro progetto. Un ragazzo con grandi margini di miglioramento che, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze di ottimo livello anche al piano di sopra. Tecnicamente si tratta di un giocatore interno di grande fisicità, un giocatore di area, che fa dell’atletismo e dell’energia le sue caratteristiche peculiari, quelle di cui siamo un pò mancati negli ultimi anni. Un profilo che si adatta perfettamente alla squadra che si stiamo delineando e la cui voglia di mettersi in gioco rappresenta senza dubbio un valore aggiunto”.

LA CARRIERA

A Bassano del Grappa, sua città natale, inizia il percorso nel settore giovanile del Basket Bassano, per poi partecipare ai campionati di Eccellenza Under 15, Under 16, Under 18 e Under 19 in maglia Orange Bassano, timbrando svariate partecipazioni alle finali nazionali. Aggregato alla C Gold fin dalla stagione 2018/2019, ne diviene tassello integrante fino all’estate 2022, quella che segna il grande salto in serie B alla Pallacanestro Firenze e, da qui, all’Herons Montecatini. Si arriva così alla storia recente e all’ultima stagione da protagonista nella serie B Interregionale siciliana sponda Fortitudo Messina. Fino alla chiamata dell’Abc, e all’inizio di una nuova avventura laccata gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino