Tentò furto a Castiglioncello, identificati e denunciato 23enne

I Carabinieri di Castiglioncello hanno denunciato un giovane di 23 anni, originario dell’est Europa e già noto alle forze dell'ordine, per tentato furto. A giugno, il ragazzo è entrato negli uffici di un esercizio commerciale in pieno giorno, probabilmente per compiere un furto. La titolare ha notato la porta aperta e ha scoperto il giovane intento a rovistare. Scoperto, il ragazzo è fuggito. I Carabinieri, grazie alla descrizione della vittima e alle immagini delle telecamere, lo hanno identificato e denunciato per tentato furto.