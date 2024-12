Controlli dei carabinieri nel Livornese per Natale: pattuglie e uomini nei centri storici e nelle zone più frequentate

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno intensificato i controlli durante le festività natalizie per garantire sicurezza ai residenti e ai turisti. Numerose pattuglie, sia automontate che appiedate, hanno presidiato le zone più affollate, come i centri storici di Livorno, Cecina, Castiglioncello e Piombino, oltre ad aree turistiche come Portoferraio e Porto Azzurro all’Isola d’Elba.

L’unità navale “Petracca 800” ha pattugliato le acque antistanti Portoferraio e Porto Azzurro, rafforzando il controllo marittimo. Le attività hanno puntato sulla prevenzione dei reati e sul rafforzamento del rapporto di fiducia con la popolazione, adottando un approccio di “prossimità” per mantenere un contatto diretto con i cittadini.

L’operazione ha avuto esiti positivi, contribuendo alla riduzione dei reati e al miglioramento della sicurezza percepita. I controlli proseguiranno per tutto il periodo natalizio, concentrandosi soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, per garantire un clima sereno durante le festività.

Zone interessate dai controlli

Livorno città :

Pattuglie appiedate hanno presidiato le vie più frequentate per lo shopping natalizio, come via Ricasoli, via Cairoli e via Grande.

: Pattuglie appiedate hanno presidiato le vie più frequentate per lo shopping natalizio, come via Ricasoli, via Cairoli e via Grande. Costa degli Etruschi :

Dispositivi appiedati hanno sorvegliato le aree centrali di Cecina e le zone turistiche di Castiglioncello, comprese piazza della Vittoria e la pinetina fino al lungomare. Altri centri monitorati sono stati Donoratico, San Vincenzo, Castagneto Carducci e Rosignano Marittimo.

Controlli intensificati in occasione del presepe nella Fortezza del Rivellino e nelle piazze Gramsci e Indipendenza.

Controlli intensificati in occasione del presepe nella Fortezza del Rivellino e nelle piazze Gramsci e Indipendenza.

La Compagnia di Portoferraio ha rafforzato la vigilanza nei centri di Portoferraio, Porto Azzurro, Marciana Marina e Capoliveri, coprendo anche le aree più isolate tramite pattuglie automontate.

La Compagnia di Portoferraio ha rafforzato la vigilanza nei centri di Portoferraio, Porto Azzurro, Marciana Marina e Capoliveri, coprendo anche le aree più isolate tramite pattuglie automontate.

Sicurezza marittima

L’unità navale “Petracca 800” ha effettuato pattugliamenti nelle acque di Portoferraio e Porto Azzurro, garantendo sicurezza anche nelle zone costiere e nei porti.

Obiettivi e strategia operativa

L’attività di controllo ha seguito un approccio di “prossimità”, volto a rafforzare il contatto diretto con i cittadini e migliorare la percezione di sicurezza. Questo metodo, denominato “carabiniere di prossimità”, ha puntato a:

Prevenire i reati con una presenza costante e visibile.

Costruire un rapporto di fiducia con la popolazione per raccogliere segnalazioni utili.

Adattare i servizi alle esigenze locali, coprendo anche le aree più isolate e ad alta vocazione turistica.

Risultati e prosecuzione dei controlli

I servizi predisposti hanno ottenuto riscontri positivi, contribuendo alla prevenzione dei reati e al miglioramento della sicurezza percepita. I controlli proseguiranno per tutto il periodo natalizio, con un focus particolare sulle fasce pomeridiane e serali, per garantire tranquillità durante le celebrazioni di Natale e Capodanno.

L’attività preventiva continuerà ad avvalersi di pattuglie appiedate e automontate, coprendo sia le aree urbane ad alta densità che le località più periferiche e turistiche, assicurando un ambiente protetto e sereno per residenti e visitatori.

