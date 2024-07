Il più giovane consigliere comunale e diplomato con 100: Alessio Toccafondi si racconta

Alessio Toccafondi, eletto consigliere comunale per la lista "Simone Londi: Noi Montelupo", si è raccontato ai microfoni di Gonews.it. Dall'essere il più giovane consigliere di Montelupo Fiorentino fino al diploma di maturità raggiunto poche settimane dopo l'elezioni.

Cosa si prova a essere il più giovane consigliere di Montelupo Fiorentino?

"Essere il più giovane consigliere di Montelupo Fiorentino e uno dei più giovani dell'intera Regione è un onore e una grande responsabilità. È un'opportunità unica per portare una prospettiva fresca e innovativa nel consiglio, e sono entusiasta di contribuire al progresso e allo sviluppo del nostro Paese. Degli undici consiglieri di maggioranza presenti in Consiglio, cinque sono nati dopo il 2000; questi numeri, che probabilmente rappresentano un unicum a livello regionale e non solo, mostrano la volontà del partito e anche quella del sindaco Simone Londi di puntare sui giovani e sulla freschezza che possiamo portare alla politica locale".

Prima l'elezione a consigliere, poi la maturità. Come sono stati questi mesi?

"Fra la campagna elettorale, i primi impegni da consigliere dopo l'elezione e la maturità, gli ultimi mesi sono stati estremamente intensi e impegnativi. Dividere il mio tempo tra gli impegni scolastici e le responsabilità politiche ha richiesto molta dedizione e organizzazione.

Inizialmente, devo ammettere che non ero convinto di accettare la proposta della candidatura. Credevo che dover portare avanti l'avventura politica e la maturità in contemporanea fosse una sfida troppo grande. Tuttavia, dopo averne parlato a lungo, soprattutto in famiglia, ho deciso di accettare la sfida. Ora, guardando indietro, sono felice di aver preso questa decisione. È un'esperienza che nonostante sia iniziata da poco, mi ha già permesso di crescere enormemente sia a livello personale che professionale. Per questi motivi, la soddisfazione è stata immensa. Vedere riconosciuti i miei sforzi con questi risultati per me straordinari sia in ambito scolastico, con il 100 agli esami di maturità appena conseguito, sia in ambito politico è stato estremamente gratificante e mi ha dato la motivazione per continuare a impegnarmi al massimo in entrambe le aree".

Cosa ti ha spinto a candidarti e quali sono i tuoi obiettivi adesso per il futuro?

"Vivo in una famiglia in cui si è sempre parlato di politica e in cui l'impegno disinteressato per la propria comunità è sempre stato uno dei principali insegnamenti che ho assimilato. Nonostante la giovane età è già vari anni che sono impegnato nel Comitato della mia frazione, Samminiatello, che si occupa delle varie iniziative presenti sul nostro territorio. Insomma, ho sempre vissuto di partecipazione e ho sempre sentito forte il senso di comunità di Montelupo. Se a questo ci aggiungi il mio interesse per la politica, che per me consiste nel dare il proprio contributo per il bene comune, il gioco è fatto. Guardando al futuro, ho l'obiettivo di acquisire l'esperienza necessaria per poter lavorare in maniera adeguata per il bene della comunità, anche grazie al sostegno dei consiglieri più esperti e della giunta. Credo inoltre che il gruppo dei Giovani Democratici, che abbiamo istituito non molti mesi fa, per la prima volta nella storia del nostro Comune, avrà un ruolo propulsivo importante per le idee e i progetti per uno sviluppo sostenibile a Montelupo".

