Arrestato 24enne in fuga con la droga a Pisa

La squadra volante della Questura di Pisa, nell’ambito dei consueti pattugliamenti antidroga nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria Pisa Centrale, intensificati in particolare nel fine settimana, ha arrestato nella notte tra venerdì e sabato scorso un ventiquattrenne tunisino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, in relazione all’ipotesi accusatoria di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, gli operatori del controllo del territorio, nel mentre transitavano in via Massimo d’Azeglio, si rendevano conto di un soggetto verosimilmente nordafricano che cedeva con fare sospetto dei piccoli involucri ad altri astanti. Nel convergere immediatamente verso il sospetto, quest’ultimo si dava ad una precipitosa fuga, prima con il monopattino e successivamente a piedi. Ciononostante, il pusher veniva repentinamente raggiunto dagli operatori che rinvenivano indosso allo stesso 15 dosi di cocaina già confezionate e pronte alla vendita del peso complessivo di più di 5 grammi.

Pertanto, esperiti gli accertamenti di rito, il soggetto, risultato essere un 24enne tunisino irregolare sul territorio nazionale, veniva dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.