Cena sotto le Stelle per Att, oltre 500 persone in sostegno

Martedì 2 luglio la piazza fiorentina di Ognissanti ha ospitato la Cena sotto le Stelle organizzata dall’Associazione Borgognissanti a favore dell’Associazione Tumori Toscana.

Più di 500 persone hanno risposto, con grande entusiasmo e partecipazione, all’appello per sostenere i malati di tumore curati a casa gratuitamente dall’ATT.

A fare gli onori di casa Fabrizio Carabba, Presidente dell’Associazione Borgognissanti, insieme a Giuseppe Spinelli, Presidente dell’ATT.

Per l’occasione Sara Funaro, sindaco di Firenze, ha portato il suo saluto a tutta la piazza.

Presenti fra gli altri anche Stefania Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana, Giovanni Francesco Adamo, Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e Guillaume Rousson, Console generale di Francia a Firenze.

I fondi raccolti durante la Cena saranno destinati al progetto Over 70 dedicato agli anziani malati di tumore.

Il 64% dei circa 365.000 nuovi casi di tumore che si registrano ogni anno in Italia – ha spiegato il Dottor Spinelli- riguarda persone sopra i 70 anni, il cancro si potrebbe quindi definire anche una malattia della terza età. Nell’anziano si riscontrano spesso altre patologie, talvolta croniche, depressione, disturbi cognitivi; inoltre i farmaci assunti possono interferire con le cure anticancro. “Da qui la necessità – ha proseguito Spinelli - di proporre un approccio mirato che tenga conto delle esigenze specifiche di malati doppiamente fragili, per l’età e per la malattia".

La serata è stata condotta da Kagliostro con Letizia Dei che si è esibita anche come cantante, presentando una canzone del suo nuovo album.

Il Duo Ariadna ha dato vita a spettacoli di danze con hula hoop luminosi e performance di fuoco a terra.

“Si è rinnovato, come ogni anno, la gioia e l’emozione di ritrovare tanti amici che sono la grande forza di questa cena che ha come obiettivo quello di aiutare chi sta affrontando il duro percorso della malattia oncologica”, queste le parole di Fabrizio Carabba.

“La Cena in Piazza Ognissanti è ormai un appuntamento che richiama ogni anno tantissime persone, animate dal desiderio di dare una testimonianza di solidarietà concreta” – ha detto il Dottor Spinelli - “Ringrazio Fabrizio Carabba, i partner, le istituzioni e tutti gli ospiti che anche quest’anno si sono stretti in un forte abbraccio attorno ai malati di tumore e alle famiglie”.

Evento organizzato con il supporto di Amaranto srl e CNA Firenze

Si ringraziano per il loro contributo:

Enrico Coveri Maison, Savitransport, Program, Fattoria L’Ottavo, Idea Toscana, Fun in Tuscany, Interparking Garage Europa, Azimut, Yes You Rent, Selesia, Pellicceria Bellagambi Fabio Mari Y Foglia I Balzini Winery.

Fonte: Associazione Tumori Toscana