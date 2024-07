Concerto 'Dentro un Sogno' di AsAp Acoustic Duo al Mulino del Ronzone

Dopo il successo del quarto appuntamento con il Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi, prosegue sabato 6 Luglio alle ore 21, la rassegna MULINO D’ARTE 2024, nello splendido giardino del Mulino del Ronzone a Vinci (FI), con il cantautorato d’autore di AsAp Acoustic Duo. Direttamente dal podio dell'ultima edizione del Premio Lucio Dalla, Sara Padovani alla voce e Paolo Lazzarini al pianoforte si esibiranno in una raccolta di brani originali dal titolo “Dentro un Sogno”. Il concerto, prodotto dall’Associazione Suonamidite APS, con la collaborazione del Centro Espositivo Internazionale “Leo Lev”, di MusicArte – Ass. Cultura e Musica “G. Rospigliosi”, di Ars Spoletium e di Blog della Musica è parte della Rassegna Mulino d'Arte organizzata dal Mulino del Ronzone Recording Studio e patrocinata dal Comune di Vinci. Il cartellone prevede eventi culturali che spaziano dalla musica, al teatro, alla pittura e all'illustrazione.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 13 Luglio con i Bianco Magnolia, ovvero Mafalda Sirolla alla voce e Gianni Cammilli alla chitarra e voce, in una nuova tappa del loro tour “L'atmosfera è molto strana”. Canzone d'autore con influenze da blues, jazz, america latina e cantautorato italiano.

Il concerto di AsAp Acoustic Duo è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria ai numeri: 333 772 9917 e 389 925 8066 (anche tramite Whatsapp).

Biografia

Attraverso un cantautorato originale ed evocativo, Sara Padovani (voce) e Paolo Lazzarini (pianoforte) conducono l’ascoltatore per mano attraverso suggestioni sonore e letterarie d’altri tempi, proiettando la propria opera in un immaginifico Felliniano dai colori talvolta tenui, talvolta circensi, ma sempre nell’ottica della rinascita e della riscoperta. In questo spettro di suoni e parole, riconosciamo una sacralità nel porre il testo in correlazione alla musica. La loro ricerca spirituale li conduce nell’esplorazione di nuovi repertori e nel solco di un processo creativo, sempre intenso e mai scontato. AsAp crede sia possibile prendere per mano l’ascoltatore portandolo ad una autentica riscoperta della propria anima attraverso il suono e la voce, fusi in un unico abbraccio che lo avvolge.

