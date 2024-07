Evasione fiscale, denunciato nel Livornese skipper statunitense

Uno skipper statunitense, ma residente in Italia, sconosciuto al fisco, è stato denunciato dalla guardia di finanza di Livorno per evasione fiscale e per 'flagging out', ovvero per non aver indicato nella dichiarazione dei redditi la proprietà della sua barca a vela che batte bandiera polacca. Lo skipper è stato denunciato per omessa dichiarazione dei redditi avendo constatato una imposta evasa superiore alla soglia di 50mila euro e non essendoci stato alcun versamento d'imposta nemmeno a Malta.