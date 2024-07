Il 'Piazzone' di San Casciano riqualificato con giochi e fontana riqualificata

Bellezza, sicurezza, monumentalità del Piazzone. Vista dall'alto, ha una particolare forma ellittica al centro della quale si staglia una delle fontane più antiche del Chianti, simbolo identitario, cuore rappresentativo della storia sociale e culturale del territorio, monumento portatore di bellezza, benessere e funzioni aggregative. È la frequentatissima piazza della Repubblica, ribattezzata dai sancascianesi “Piazzone”, fulcro sociale, sede di manifestazioni dove si tiene il consueto mercato del lunedì, che l'amministrazione comunale ha messo al centro di un complesso progetto di riqualificazione che ha richiesto un investimento del valore complessivo di circa 200mila euro.

"Un’operazione di restyling – commenta soddisfatto il sindaco Roberto Ciappi - che mira al miglioramento della fruibilità di tutto il parco di foggia ottocentesca, al potenziamento della sicurezza e del decoro urbano nel rispetto dell'assetto originario dell’area che ha caratteristiche di pregio storico-artistico, riconosciute dalla comunità. L’intervento, in corso di realizzazione, ha previsto l'installazione di nuove attrezzature ludiche, dotate di tappeti antitrauma, tra cui scivoli, altalene, giochi a molla, arrampicata e una struttura a forma di castello, collocati nella zona dedicata ai più piccoli con affaccio panoramico sulle colline ammantate di ulivi e vigneti".

"L'intento è quello di dedicare un’attenzione particolare al gioco all’aperto con la creazione di una piccola città delle bambine e dei bambini, accessibile e inclusiva, - sottolinea il sindaco - in cui i piccoli possano muoversi liberamente e in sicurezza, esplorare il proprio percorso di conoscenza outdoor, fatto di scoperte e contatto con l'ambiente esterno, finalizzato a stimolare nuove esperienze di autonomia e relazioni sociali, l'area è destinata anche ad accogliere nuove sedute e un’area smoking free".

Quanto alla vocazione green della piazza, sono state piantumate alcune alberature, in sostituzione di quelle che presentavano problematiche legate al deterioramento, e altre, selezionate dall'agronomo incaricato dal Comune in base alla dimensione, alla tipologia, ai criteri dettati dalla stagionalità, dovranno essere messe a dimora nelle prossime settimane. Altro elemento che concorre alla rigenerazione dei giardini pubblici del capoluogo è la sicurezza. Nell'area sarà installato un sistema di videosorveglianza con l’obiettivo di rafforzare le condizioni di sicurezza dello spazio pubblico.

Il restauro dell'antica fontana, di cui si ha notizia dalla fine del 1800, attestato da un manifesto che pubblicizzava l'evento inaugurale della fontana come punto d'incontro e di distribuzione di acqua potabile di igiene domestica, rientra nel progetto complessivo di riqualificazione del Piazzone.

"Il progetto è stato elaborato - spiega il sindaco - per riportare alla luce le caratteristiche originarie della fontana da cui si dipanano a raggiera alcuni vialetti, i lavori consistono nell’eliminazione della vegetazione, del potenziamento dei getti d'acqua e nell’illuminazione volta ad esaltare le caratteristiche estetiche e le funzioni sociali di quello che è diventato un monumento territoriale, un elemento identitario del nostro patrimonio pubblico particolarmente apprezzato dalla comunità e da tutta l’area del Chianti".

L’opera pubblica, avviata da qualche settimana, prevede la sistemazione dell'impianto idrico e l’implementazione dei giochi d’acqua.

"Tutti gli elementi che costituiscono la fontana saranno mantenuti - aggiunge - dunque la ringhiera in ferro, della quale saranno ripristinate le parti deformate, saranno integrate le pietre mancanti, sarà riqualificata in generale l’area perimetrale della fontana. E per quanto riguarda la vasca centrale, la struttura sarà pulita, sarà messa in atto una rifunzionalizzazione dei getti d'acqua che entreranno in funzione in base ad alcune fasce orarie mentre lo zampillo centrale sarà perennemente attivo".

Anche i pesci, come vuole la tradizione di questo luogo che racconta e testimonia la memoria storica di San Casciano in Val di Pesa, continueranno ad abitare la fontana. Ispirandosi al passato, l’amministrazione comunale aggiungerà giochi di luce a quelli acquatici. Saranno installati, infatti, quattro punti luce a LED con la possibilità di illuminare la fontana con sfumature cromatiche diverse.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino