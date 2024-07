Miss Toscana, le selezioni alla Festa di Prima Estate a Capezzano Pianore

Il calendario delle selezioni di Miss Toscana propone un appuntamento ormai classico. Il concorso sbarca in Versilia domenica prossima 7 luglio 2024 e precisamente a Capezzano Pianore, nel territorio comunale di Camaiore, ospite della “Festa di Prima Estate”.

Un appuntamento molto atteso, che va in scena da parecchi anni, che è organizzato dal locale centro commerciale naturale “Le Botteghe della Befana” in collaborazione con Confcommercio e con il patrocinio del Comune.

Sarà una lunga serata, quella di domenica, che inizierà alle 19 con un ricco programma di iniziative lungo la via Italica che ospiterà il palco e il pubblico e arriverà fino alla mezzanotte.

La selezione prende il via alle 21.30, con le splendide aspiranti miss provenienti da tutta la Toscana che si sfideranno per la conquista della fascia di Miss Capezzano Pianore. Presenterà la serata Raffaello Zanieri. Lo scorso anno a Capezzano vinse Giada Pieraccini, versiliese di Pozzi, che trionfò in molte selezioni e poi vinse il titolo di Miss Toscana 2023 a Castelfiorentino.

Nel programma dell'evento anche giochi giganti per bambini in legno e cartone, esibizioni di falconieri e di danza, musica dal vivo e una cena in strada dalle 19.30 alle 21 (solo 150 i posti disponibili, per prenotazioni 340-6020599).