Paolo Hendel apre la rassegna all'aperto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Tutto è pronto, a Castelfiorentino, per vivere un appuntamento divenuto, in pochi anni, irrinunciabile. Torna, infatti, a partire da Lunedì 8 luglio, la rassegna teatrale “Teatro al Popolo- Teatro fuori dal teatro”, organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo, che quest’anno si terrà nella centralissima Piazza Gramsci, su cui si affaccia il teatro.

Giunta alla sesta edizione, la rassegna teatrale offre tre spettacoli (l’8, il 15 e il 22 luglio), di grande qualità che quest’anno vengono proposti gratuitamente.

La direzione artistica è di Vania Pucci con l’organizzazione tecnica di Giallo Mare Minimal Teatro. I tre spettacoli sono divertenti, ironici e anche poetici ed hanno l’obiettivo, come sottolinea il titolo della rassegna, di portare il teatro fuori dalla sua sede naturale per condividere con tutti le emozioni che è in grado di trasmettere.

Il primo spettacolo è in programma Lunedì 8 luglio alle ore 21,30. Si tratta di “Tempi moderni”, di e con Paolo Hendel.

In questo nuovo recital Paolo Hendel sofferma il suo sguardo scherzoso e tagliente sulla realtà attuale, prendendo in esame tanti aspetti legati al presente, al mondo che ci circonda e alla sfera privata dell’uomo contemporaneo, con le sue contraddizioni, le sue debolezze e le sue paure: non stiamo forse vivendo in un periodo storico nel quale, tra mondi alla rovescia, terrapiattisti, negazionisti, complottisti, pessimisti, drammi veri ed enormi bufale, ci sentiamo tutti come novelli Charlot incastrati negli ingranaggi della catena di montaggio?

Non resta dunque che lasciarsi guidare da Hendel, per tentare di districarsi tra i totem e i tabù di questi non facili tempi moderni, avvalendosi dell'arma dell’ironia, per esorcizzare i demoni della nostra epoca con una sana risata, perché, come sostiene il comico toscano: “Le cose magari restano brutte, ma almeno la notte si dorme più leggeri”.

Tutti gli spettacoli (a quello con Hendel, seguiranno ‘Sconcerto d’amore” e “Eva, diario di una costola), sono a ingresso gratuito con inizio alle ore 21,30.

Per info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, Castelfiorentino (FI) - tel. 0571 633482 - www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa