Perseguita ragazza dopo la fine della relazione, 46enne arrestata a Piombino

Una 46enne è stata arrestata dai carabinieri di Piombino e del Norm per stalking. A sporgere denuncia alcuni giorni fa una 23enne, accompagnata da un'amico. La giovane ha riferito di essere perseguitata dalla donna con la quale aveva avuto una breve relazione sentimentale, poi conclusasi. Per riprendere il filo del rapporto la quarantenne l'avrebbe seguita con fare minaccioso in città. E i militari l'hanno trovata proprio poco lontano dalla caserma. Aveva con se un coltello da cucina con lama da 20 cm, nascosto in un telo. La donna non sarebbe inoltre nuova a comportamenti di questo tipo, ma ve n'erano stati molteplici di episodi lungo l'ultimo mese. Per questo è stata arrestata e trasferita in carcere a Sollicciano. Dopo l'udienza di convalida, il giudice ha tramutato la misura negli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.