Rubano cellulare da uno zaino, denunciati

I carabinieri di Pisa hanno denunciato due persone per furto con destrezza. In città i militari sono intervenuti in un supermercato. Era stato segnalato un furto di un cellulare dallo zaino di un cliente.

Mediante la visione e l’analisi delle registrazioni dei filmati del sistema di videosorveglianza del negozio, i carabinieri hanno individuato due soggetti; dopo averli fermati, i militari hanno trovato il cellulare rubato, che è stato restituito al legittimo proprietario.

Le persone fermate sono pertanto state segnalate in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica, per il reato di furto con destrezza.