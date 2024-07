Settimana straordinaria: a tu per tu con le storie a Fucecchio

È iniziata lunedì scorso e terminerà venerdì 5 luglio la “Settimana straordinaria: a tu per tu con le storie” della biblioteca comunale Indro Montanelli di Fucecchio. Si tratta di un campus per adolescenti incentrato sull’incontro e il confronto con autori ed esperti di libri e letture per ragazzi, ideato dalla cooperativa Promocultura e realizzato dalla biblioteca grazie al contributo del Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 4/2023.

L’iniziativa, totalmente gratuita e rivolta a ragazzi dagli 11 ai 16 anni, ospita in questi giorni Antonio Ferrara, vincitore nel 2012 del prestigioso Premio Andersen, Marianna Cappelli, attrice, fotografa e formatrice, e Alessandro Pasquinucci, autore di thriller tecnologici ad alta tensione. I tre ospiti si stanno alternando durante le varie giornate proponendo ai ragazzi momenti di incontro e laboratori didattici dedicati alla lettura e alla scrittura.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa