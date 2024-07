Vandalizzato il murales che ricorda i partigiani eroi ad Arezzo: indagini in corso

Vandalizzato il murales in ricordo dei due partigiani eroi della Chiassa, frazione di Arezzo. Ignoti hanno deturpato con una bomboletta spray l'immagine di Giovan Battista Mineo e Giuseppe Rosadi, i due partigiani che nel 1944 riuscirono a riconsegnare al comando tedesco, entro la scadenza dell'ultimatum che era stato dato, il colonnello von Gablenz che era stato rapito da formazioni partigiane slave. In questo modo salvarono la vita a 209 civili, che furono rinchiusi nella chiesa della Chiassa per essere fucilati e per i quali il colonnello tedesco ne ordinò la liberazione.

I due partigiani sono stati ricordati lo scorso sabato, in occasione di uno spettacolo teatrale. Non sarebbe il primo atto vandalico ai danni del murales: sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.