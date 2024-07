Alcol e droga, operazione dei carabinieri pisani

I carabinieri di Pisa hanno condotto un mirato servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze da abuso e a contrastare i reati in materia di stupefacenti.

Sono state denunciate cinque persone, sorprese in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa in corso di validità; denunciati anche due utenti della strada per guida in stato di ebbrezza, con tassi di alcol accertati mediante etilometro superiori oltre due volte il limite, con ritiro della patente; denunciata anche una persona per guida senza patente. Inoltre, durante il più articolato e dedicato servizio nel settore antidroga, sono stati trovati 16 grammi di cocaina, che venivano sottoposti a sequestro.