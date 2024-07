Auto finisce fuori strada a Montespertoli, soccorsa una persona

Incidente nel pomeriggio di oggi a Montespertoli, nella frazione di Baccaiano. A rimanere coinvolta una sola auto che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Sul posto, poco dopo le 15.30 sulla strada provinciale Volterrana, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'ambulanza e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Secondo quanto si apprende, nell'uscire fuori dalla sede stradale l'auto avrebbe impattato contro un albero.

A rimanere ferita una persona, una donna di circa sessant'anni, trasportata in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Al momento non sono note le sue condizioni. Rilievi al vaglio della polizia municipale.