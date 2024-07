Bcc Toscane, un 2023 con utile oltre 173 milioni

Dopo un 2022 eccezionale, la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, la più longeva tra tutte le federazioni territoriali del credito cooperativo, archivia il 2023 come il migliore esercizio di tutti i sessantacinque della sua storia.

I dati della Federazione Toscana, l’organismo associativo delle attuali 13 BCC della regione alle quali fornisce servizi di rappresentanza, assistenza, consulenza tecnica e formazione, revisione cooperativa, sono stati presentati in occasione dell’Assemblea annuale, svoltasi mercoledì 3 luglio presso il Giardino Corsini a Firenze.

I NUMERI DELLE BCC – Il 2023, seppur condizionato da inquietanti dinamiche di natura geopolitica, ha portato ugualmente il sistema delle BCC toscane a raggiungere risultati straordinari.

Crescono rispetto allo scorso anno le quote di mercato sulla raccolta diretta in Toscana (12,5%), sugli impieghi lordi (10,6%) a dimostrazione della fiducia che territori e comunità ripongono nelle BCC Associate.

La Federazione conta 13 BCC associate con 294 filiali, di cui 256 ubicate in Toscana, presenti in 176 Comuni dei quali 84 in Aree Interne. I dipendenti sono cresciuti a quota 2.497 ed i soci a 147.245 (+1,3%), anche questi in aumento rispetto all’anno precedente. I clienti hanno superato i 690.000.

Il deteriorato lordo rispetto al monte impieghi è abbondantemente sotto il 5%, con un coverage al 70%. Sul versante della patrimonializzazione, Total Capital Ratio e Tier1 in crescita, rispettivamente al 22,76% e al 21,28% certificano una situazione di solidità complessiva.

L’utile aggregato ha superato i 173 milioni di euro ed è stato accantonato a riserva per quasi il 90%, destinato ai fondi per la promozione della cooperazione per il 3% e per la quota residua principalmente a iniziative di mutualità e beneficenza in favore di territori e comunità.

Con questi numeri, il movimento del Credito Cooperativo rappresenta, ormai da qualche anno, la terza realtà del sistema bancario toscano.

Nel 2023, oltre a consolidare il proprio ruolo di consulenza tecnica bancaria nel nuovo contesto dei Gruppi Bancari Cooperativi, è proseguita l’attività di Federazione sul tema della sostenibilità, offrendo uno specifico supporto alle proprie associate, sia in quanto esse stesse imprese, sia per metterle in condizione di accompagnare le aziende clienti e socie nella transizione energetica.

In materia di welfare mutualistico, è stato confermato il supporto al progetto “Una Banca, Una Mutua”, attraverso il quale sono già 10 le associazioni mutualistiche che offrono nuovi servizi in ambito sanitario, di supporto alla famiglia, culturali e per il tempo libero a soci e clienti delle BCC di riferimento. I soci delle Mutue BCC in Toscana al 31/12/2023 erano 32.233, in crescita del 23,74% rispetto ad un anno prima. A livello nazionale, un socio ogni tre appartiene a Mutue di BCC aderenti a FTBCC.

La Federazione ha affiancato le Mutue delle BCC associate, oltre che nello svolgimento delle attività di gestione interna, anche in azioni di sviluppo della rete di convenzionamenti locali (319 nuove convenzioni sanitarie e non sanitarie) e delle compagini sociali (74 welfare day presso le filiali BCC).

Sul fronte della transizione ecologica ed energetica, è proseguito il lavoro sulle Comunità Energetiche Rinnovabili finalizzato a promuovere una progettualità che veda le BCC con il ruolo di promotrici e sostenitrici. È stata avviata una sperimentazione per la costituzione di una prima comunità in forma cooperativa su Pontassieve, con l’obiettivo di testare un modello aperto alle comunità locali, inclusivo, sociale, partecipato e da mettere a disposizione delle altre banche di credito cooperativo.

“La sfida della sostenibilità – spiega Alessandro Moretti, direttore generale della Federazione Toscana BCC - ci ha spinti a creare in Federazione una specifica Area dedicata anche alla Sostenibilità, con il compito di immaginare percorsi e strumenti che consentano alle Associate di ottimizzare la sostenibilità della loro clientela. Tra questi il più complesso e sfidante è senz’altro quello delle CER, Comunità Energetiche Rinnovabili, che analogamente a quanto già fatto per le Mutue, la Federazione vorrebbe riproporre con lo schema “Una Banca, Una Cer”.

“La base-soci e la base clienti delle banche di credito cooperativo continua a crescere - ricorda il presidente della Federazione Toscana BCC, Matteo Spanò - a riprova del fatto che nel mondo globalizzato le piccole banche del territorio, attente a valori e bisogni della comunità in cui operano, conservano e addirittura consolidano la propria funzione sociale. Le banche che siamo abituati a considerare come banche di comunità, si stanno proponendo e si proporranno sempre di più come soggetti che non solo finanziano famiglie e imprese della comunità, ma che la costruiscono dalle fondamenta tramite il supporto verso iniziative che di per sé risultano fondative di comunità. In questo processo la Federazione Toscana cerca di esercitare un ruolo di proposta, di stimolo e anche di fattiva assistenza”.

L’assemblea di bilancio è stata anche l’occasione per il Credito Cooperativo in regione per festeggiare Roberto Frosini, che lo scorso 30 aprile ha lasciato per pensionamento la direzione della Federazione Toscana BCC.

PRESIDENZA E DIREZIONE

Presidente: Matteo Spanò

Vice Presidenti: Gianfranco Donato (vicario) e Paolo Sestini

Direttore Generale: Alessandro Moretti

Le 13 Banche associate alla Federazione Toscana

• Banca Alta Toscana Credito Cooperativo

• Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo

• Banca Centro Credito Cooperativo Toscana-Umbria

• ChiantiBanca Credito Cooperativo

• Banca dell’Elba Credito Cooperativo

• Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo

• Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo

• Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo

• BCC di Pontassieve

• Banca del Valdarno Credito Cooperativo

• Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino - Banca di Cascia di Reggello

• Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo

• Banca Tema - Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma - Credito Cooperativo.

