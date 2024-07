Caso di Dengue a Certaldo, FdI: "Auguriamo pronta guarigione. Servono provvedimenti per il futuro"

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Masini e Borghini, insieme a tutto il coordinamento comunale del partito, esprimono auguri di pronta guarigione al concittadino colpito, auspicando che l'attuale situazione rimanga un caso isolato e non sfoci in un'emergenza sanitaria diffusa. “Ci impegneremo a monitorare attentamente l'evolversi della situazione, assicurandoci che il Sindaco intervenga tempestivamente con un'ordinanza, nell'ambito delle sue competenze, e mantenga sotto stretto controllo la situazione. Ci impegneremo inoltre per la prevenzione e il contrasto non solo della Dengue, ma anche di altre gravi malattie trasmesse dalle zanzare, monitorando affinché durante l'attuazione di eventuali misure di contenimento siano rispettati i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini” - dichiarano i consiglieri comunali Masini e Borghini.

“Ci preme però ricordare che fino a qualche anno fa il comune di Certaldo si avvaleva di una ditta esterna per la disinfestazione contro le zanzare, successivamente dotandosi di un macchinario e di personale proprio per svolgere tale attività. Tuttavia” – proseguono Masini e Borghini - “da alcuni anni la disinfestazione non viene più effettuata, con cadenza periodica, causando gravi rischi e notevoli disagi ai cittadini, e le uniche misure messe in campo sono i trattamenti antilarvale mediante pasticche da disciogliere. Ecco perché, vogliamo sottolineare l'importanza di un'adeguata pulizia dei condotti e dei tombini in modo da affrontare il problema alla radice. Sollecitiamo sin da ora l’Amministrazione comunale affinché, oltre alle ordinanze urgenti, provveda il prima possibile al ripristino della disinfestazione regolare per salvaguardare la salute dei concittadini”, concludono i consiglieri comunali FDI, Lucia Masini e Riccardo Borghini.