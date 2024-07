Cinema sotto le stelle a San Gimignano, la programmazione

Si alza il sipario sul grande cinema sotto le stelle nell’estate di San Gimignano. 'Cinema in Rocca', nella suggestiva cornice della Rocca di Montestaffoli a partire dall’8 luglio e fino a settembre una ricca programmazione di pellicole d’autore per grandi e piccini con spettacoli dalle ore 21.30. Il taglio del nastro con “C’è ancora domani”, il celebre film di Paola Cortellesi, mentre martedì 9 luglio sarà la volta di “Margini”, la commedia di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti e Falsetti assisterà insieme al pubblico alla proiezione per poi dialogare con i partecipanti. Il programma completo, info e biglietti su www.valdelsacinema.it

“Il cinema in Rocca torna dopo oltre un decennio e siamo molto contenti anche della programmazione – sottolinea il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci -. Era un impegno che avevo preso e finalmente ci siamo. Torna una nostra tradizione, tanto cara ai sangimignanesi, quanto utile per il movimento turistico e culturale estivo. Il Cinema in Rocca mancava dal 2013 e siamo felici di poterlo riproporre con una programmazione che tiene insieme i grandi successi, i film per bambini e le proiezioni che ci indurranno a riflettere e a pensare. Ringrazio per questo traguardo l'Ufficio Tecnico del Comune di San Gimignano – conclude Marrucci -, tutti i tecnici e gli operai comunali, Mario Lorini con la sua società Grandeschermo, così come ringrazio per la collaborazione la Pro Loco San Gimignano e l'associazione ControCultura”.

Info Prezzi biglietti 7 euro intero e 5 euro ridotto, prime visioni 8 euro intero e 6 ridotto, promo Cinema Revolution film Ita-Ue 3,50 euro. Riduzioni under 12 anni e over 65 anni. Abbonamenti 5 ingressi 23 euro.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio stampa