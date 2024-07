Controlli contro il caporalato nel Pisano: 12 aziende agricole irregolari e 9 denunce

Il 3 luglio 2024, nell’ambito di un’iniziativa nazionale denominata "Controllo straordinario per il contrasto al caporalato in agricoltura," i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Pisa, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno condotto una serie di controlli su aziende agricole per combattere il lavoro sommerso e irregolare. L'operazione è stata coordinata dal Comando Carabinieri Tutela del Lavoro in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e sostenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Durante i controlli, sono state ispezionate 13 aziende agricole, delle quali 12 sono risultate irregolari. Di conseguenza, 9 persone sono state denunciate per varie infrazioni, tra cui la mancanza di assicurazione per 2 lavoratori trovati sul posto. Due imprese sono state sospese a causa di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le principali infrazioni riscontrate includevano la mancata nomina del Responsabile di Prevenzione e Protezione, l’assenza del Medico del Lavoro, la mancata sottoposizione dei lavoratori a visite mediche, l’omessa valutazione dei rischi sul lavoro, la mancanza di formazione adeguata per i lavoratori, l’assenza di un Piano di Evacuazione ed Emergenza e l’uso di sistemi di videosorveglianza senza la necessaria autorizzazione.

Le violazioni hanno portato all’emissione di ammende penali per un totale di € 33.002,26 e sanzioni amministrative per € 2.540,00.