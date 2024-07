Daniele Bagnoli torna a Castelfiorentino per il minibasket gialloblu

Uno di noi. Romanticamente sarebbero sufficienti queste tre parole per riassumere il ritorno all’Abc Castelfiorentino di Daniele Bagnoli, che a distanza di sette anni dall’ultima stagione in gialloblu si prepara a rientrare a casa in uno dei ruoli indiscutibilmente più importanti per una società sportiva, quello di responsabile del settore minibasket.

E se le conoscenze tecniche e la serietà professionale sono sempre state sotto gli occhi di tutti, altrettanto, se non di più, lo sono le qualità umane, caratteristica imprescindibile per ricoprire un incarico così delicato.

Grande soddisfazione, dunque, da parte dell’intero Consiglio direttivo, per aver riportato a Castello un castellano la cui passione, serietà ed abnegazione saranno senza dubbio alla base del suo nuovo percorso in maglia gialloblu.

“Sono molto contento di tornare a vestire questi colori – spiega Daniele – e di poterlo fare nella doppia veste di responsabile minibasket e di membro di un gruppo di lavoro allargato, composto da dirigenti e allenatori, che sta mettendo a punto il progetto futuro dell’Abc, che per me è casa. Per quanto riguarda il settore che mi vedrà impegnato in prima linea, ovvero il minibasket, la priorità sarà quella di dare spazio ai bambini. Negli ultimi anni è stato fatto un ottimo lavoro dal punto di vista del reclutamento ed oggi possiamo contare su gruppi numerosi e di buona qualità. Adesso dobbiamo mettere al centro i bambini, farli giocare tanto e dare a ciascuno l’opportunità di sviluppare le proprie capacità. Siamo in via di definizione con lo staff per allestire una squadra di istruttori adeguata a seguire al meglio ogni gruppo e farlo crescere giorno dopo giorno”.

