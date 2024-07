Quattro martedì all'insegna del gusto nel centro storico di Montopoli

Luglio sarà il mese del gusto a Montopoli. Per quattro martedì nel centro storico i sapori e i piatti tipici del territorio saranno protagonisti con “Di Martedì a Montopoli”, l'iniziativa organizzata dal Centro di assistenza tecnica di Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Montopoli, promosso da Vetrina Toscana, Regione Toscana, UnionCamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno e il contributo di Calzaturieri nei borghi.

Vetrina Toscana è il progetto di Regione e UnionCamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

“Patrociniamo e sosteniamo con entusiasmo questa iniziativa del Centro Commerciale Naturale di Montopoli e di Confcommercio – hanno detto la sindaca Linda Vanni e l'assessore al commercio Marzio Gabbanini –. L'obiettivo è doppio: attrarre nel nostro borgo storico più persone possibili per far conoscere le eccellenze di Montopoli attraverso le botteghe e i ristoranti e creare momenti di socializzazione all'insegna del gusto e dello stare insieme. Una promozione del territorio che passa anche dagli eventi svolti in collaborazione con le tante realtà esistenti, vero valore aggiunto dei nostri borghi. Un modo per sottolineare le particolarità e la tipicità di Montopoli”.

“Ci tenevamo a replicare questo appuntamento dopo il successo dello scorso anno” afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli “un'occasione per vivere Montopoli e il suo centro storico durante la settimana per l'intero mese di luglio, attraverso la promozione dei prodotti tipici del territorio”.

“Quattro belle serate tutte da vivere nel nostro splendido borgo” conferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di Montopoli Valdarno Luca Marianelli “grazie a tutte le realtà che ci supportano in questa bellissima iniziativa che permette di vivere il centro storico, creando occasioni di attrazione e promozione per Montopoli, dove sarà possibile degustare i nostri prodotti tipici a km 0”

Martedì 9, 16, 23 e 30 luglio dalle ore 19 attività, locali, botteghe e attività resteranno eccezionalmente aperte proponendo piatti tipici con prodotti del territorio, direttamente all'interno delle attività oppure disponibili nei box da asporto, da consumare all'interno degli spazi appositamente allestiti nelle strade e piazze del centro storico, dove ogni martedì il mercatino dell'artigianato offrirà imperdibili occasioni di shopping sotto le stelle.

Non mancheranno dj set e musica dal vivo ad animare le quattro serate in Piazza Michele da Montopoli. Un poker di esibizioni che prende il via martedì 9 luglio con Gianni Siracusa in live e prosegue martedì 16 con il dj set di Dj Jonny D. Martedì 23 i più grandi successi della musica italiana con lo show di Fabio Fabbri – Italian hit music tour. Ultimo appuntamento martedì 30 con il dj set di Marco Vinks.

Le attività di somministrazione che aderiscono a “Di Martedì a Montopoli” e in cui sarà possibile degustare piatti e prodotti a km0 sono: Bottega del Gusto, Antica Macelleria Norcineria Marianelli, Hotel 4 Gigli, Alimentari Lucchesi, PiruPizza e Circolo Ricreativo Casa d'Italia.