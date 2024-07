"Il Cuore di Firenze”, non si terrà l'edizione 2024

“Il Cuore di Firenze” si prende una pausa. L’edizione 2024 dell’iniziativa, che è nata dalla collaborazione tra Istituto degli Innocenti, Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini e Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, non si terrà.

Negli anni la manifestazione, che ha esordito nel 2018, anno in cui l’evento benefico portò all’acquisto di 100 defibrillatori per le scuole dell’area fiorentina, ha donato: nuovi arredi per Casa Bambini, una delle strutture di accoglienza dell’Istituto degli Innocenti (2019); acquisto di macchinari, attrezzature e dispositivi dei 13 ospedali dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro (2020); un contributo per la realizzazione del “Villaggio Montedomini” dove dare agli anziani occasioni di vita autonoma e di confronto con le giovani generazioni (2021); un contributo per il sostegno dei bambini e dei ragazzi ucraini ospiti dell’Istituto degli Innocenti (2022); un contributo per la realizzazione di Casa Marta, il primo hospice pediatrico della Toscana (2023).

Fonte: Ufficio stampa