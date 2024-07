Il programma dell’estate della biblioteca a Serravalle

È arrivata l’estate anche per il gruppo Sferruzza, Sferruzza che si sposta al parco di Serravalle, area Green Bar. Tutti i martedì alle 16, sarà possibile imparare nuovi ‘punti’ all’uncinetto e ai ferri.

Proseguono anche le attività all’aria aperta e in notturna con eventi davvero speciali.

VILLAGGIO PALAZZO LEGGENDA - Apertura straordinaria con attività di prestito, letture e attività per bambini e ragazzi. Tutti i mercoledì del mese di luglio, dalle 21 alle 23. Appuntamento mercoledì 10 luglio, alle 21, con Kamishibai. Storie in valigia. Un viaggio nel magico mondo delle storie attraverso la speciale narrazione dei libri incorniciati nel piccolo teatro del kamishibai.

ORA LEGGIAMO NOI - Iniziative in programma al parco di Serravalle e al Centro Giovani di Avane, curate rispettivamente dall’associazione Noi da Grandi onlus e cooperativa sociale Il Piccolo Principe e Centro Giovani Avane. Prossima settimana ad Avane, lunedì 8 e giovedì 11 luglio, dalle 10 alle 12, attività teatrale-laboratoriale con “Indovina la Fiaba…” (4-8 anni e 8-11) . Per informazioni su come partecipare, ecco i contatti: cga@ilpiccoloprincipe.coop, 0571/ 82403- 3348343218, www.ilpiccoloprincipe.it .

A Serravalle, invece, martedì 9 luglio, alle 18, "Leggiamo con i sensi", si tratta di una lettura con esperienza sensoriale dove ragazze e ragazzi saranno bendati e avranno la possibilità di sperimentare, attraverso i sensi, elementi presenti nel racconto. L’ingresso è libero e per informazioni contattare 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it .

LA BIBLIOTECA A SERRAVALLE - Tutti i martedì e giovedì, dalle 17 alle 20, dal 2 luglio al 12 settembre, nello spazio adiacente al Green Bar, davanti al laghetto, letture ad alta voce, accompagnate anche talvolta dalla musica, per fare laboratori creativi e giochi collettivi di gruppo. Punto prestito, giochi, letture e laboratori per bambine, bambini, ragazzi e ragazze, sia per più piccoli che per i più grandi. Si ricorda, chiusura nel periodo dal 12 al 25 agosto.

Per info: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it .

LETTURE AL PARCO - Letture animate e punto prestito nelle piazze e nei parchi di Empoli. Lunedì 8 luglio, appuntamento alle 21.30 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Avane. Sarà attivo il punto prestito per fare prestito, restituzioni, o prenotazioni. Per informazioni, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it .

ESTATE A PALAZZO LEGGENDA - Quattro settimane di letture e laboratori tematici per bambine e bambini, dai 6 agli

11 anni di età! Tutto pronto, dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. Ecco la settimana dedicata a Bimbimbiblio. Una settimana da bibliotecario: vestire i panni del bibliotecario e conoscere il dietro le quinte di questo meraviglioso mestiere. È possibile iscriversi ad una intera settimana tematica di attività in base a quello che piace di più. L’ingresso gratuito. Per info e iscrizioni alle settimane a tema: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa