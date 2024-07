In auto con 30 grammi di marijuana, rifiuta di sottoporsi ai test: denuncia, patente ritirata e sequestro

I Carabinieri di San Miniato hanno denunciato un uomo del Comprensorio del Cuoio per detenzione di stupefacenti e rifiuto di sottoporsi a un test tossicologico. Durante un controllo stradale, i militari hanno notato un'auto ferma contromano e, insospettiti, hanno perquisito il conducente e il veicolo. All'interno dell'auto, hanno trovato 23 dosi di marijuana, per un totale di circa 30 grammi, nascoste in due sacchetti nel vano porta-oggetti. L'uomo ha rifiutato di sottoporsi a test tossicologici, portando al suo deferimento all'Autorità Giudiziaria, al ritiro della patente e al sequestro amministrativo del veicolo. La sua eventuale responsabilità sarà valutata dalle Autorità competenti.