Starbucks apre 40esimo negozio in via Canova a Firenze

Starbucks raggiunge la cifra tonda e tocca quota 40 store in Italia, distribuiti in 9 regioni. Con la nuova apertura a Firenze nel rione Isolotto, in partnership con Percassi, Starbucks prosegue il proprio piano di crescita nel Paese. Il nuovo store supporterà l’economia locale con la creazione di 15 nuovi posti di lavoro.

Incastonato nella splendida cornice di Firenze, a soli 20 minuti in macchina dall’imperdibile Galleria degli Uffizi, tappa obbligata per chi visita la città, lo store omaggia il patrimonio artistico e architettonico della metropoli attraverso un design caratterizzato da tinte verdi e terracotta, tipici degli edifici rinascimentali fiorentini. Gli interni sono impreziositi da artwork a tema botanico che ricordano i vigneti che circondano Firenze e le piantagioni di caffè di Starbucks.

Con una superficie complessiva di 280 mq, lo store di via Canova è il più grande dei quattro presenti a Firenze. Il suo format drive-through lo rende perfetto per una pausa veloce take away ordinabile direttamente dalla propria macchina. All’interno del negozio, appassionati e curiosi potranno gustare il menù di Starbucks comodamente seduti in uno dei 44 posti a disposizione, mentre per una pausa rigenerante all’aperto, il negozio offre 24 sedute nel dehors antistante.

Tutti i visitatori troveranno l’offerta completa dell’iconico menù Starbucks, con un’ampia scelta di specialità adatte anche ai palati più esigenti. Per le bevande, non possono mancare i grandi classici Espresso, Cappuccino e Frappuccino® e le ultime proposte contenute nella campagna stagionale Summer, nonché le novità al gusto Crème Brulée: un’esplosione di gusto da non perdere!

Matteo Morandi, CEO di Starbucks Italy, ha commentato: “Questa apertura, la 40° in Italia, ci rende particolarmente orgogliosi del percorso intrapreso finora. Sin dalla sua nascita, nel 2018, la partnership tra Starbucks e Percassi ha perseguito l’obiettivo di espandersi capillarmente in Italia. Oggi quell’impegno è una promessa mantenuta e uno stimolo a proseguire il nostro programma di espansione con nuove aperture previste in Italia, dedicate a tutti gli appassionati del brand e a chi deve ancora scoprire le specialità offerte nei nostri store e la professionalità di chi ci lavora ogni giorno”.