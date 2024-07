Calcetto alla Buca del Palio: si inaugura il campo a Fucecchio

Dopo il campo da basket, quello da volley e l’area fitness, la Buca del Palio si arricchisce anche di un campo da calcetto. Si completa, così, il nuovo look di uno spazio centrale per l’intera comunità di Fucecchio, spazio che l’amministrazione comunale e la Consulta dello Sport hanno voluto riorganizzare e riqualificare dando così l’opportunità a bambini, ragazzi e adulti di riappropriarsi di un’area che può tornare ad essere luogo di incontro e socialità.

In occasione dell’inaugurazione, in programma giovedì 11 luglio alle ore 18, in programma il 1° torneo “Calcetto in Buca”, promosso dall’associazione Papo#9 e riservato alla categoria Under 15. Interverranno la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, il vice sindaco e assessore allo sport Fabio Gargani, il presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini e il presidente di Papo#9 Aps Gianluca Papini, accompagnato dai ragazzi dell’associazione. Il torneo, ad iscrizione gratuita, è aperto a tutti i ragazzi nati negli anni 2010/2011, che potranno presentarsi in Buca con squadre composte da minimo cinque giocatori e partecipare all’evento.

"Prosegue il nostro impegno in favore dell'attività fisica, della salute ma anche della socializzazione - spiega il vicesindaco Fabio Gargani -. Con il nuovo campo di calcetto offriamo ai bambini e ai ragazzi uno spazio gioco dove stare insieme in totale sicurezza e a due passi dal centro cittadino. E' un percorso che abbiamo iniziato nella passata legislatura e che vogliamo proseguire ampliando gli spazi a disposizione dei giovani. Anche per questa realizzazione, così come per le altre attrezzature inserite nella Buca del Palio, voglio ringraziare la Consulta dello Sport e il suo presidente Alberto Beconcini che ha lavorato in prima persona per raggiungere questo obiettivo".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa