Fondazione Caript, il nuovo cda a fianco del presidente Gori

Parità di genere, rappresentanza territoriale e competenze diversificate: si caratterizza così il nuovo Consiglio di amministrazione di Fondazione Caript, eletto all’unanimità dal Consiglio generale dell’ente (con l’astensione di Lisabetta Buiani, Federica Landucci e Giacomo Manetti, che erano candidati al nuovo Cda e che vi stati eletti). Per i prossimi quattro anni affiancherà il nuovo presidente Luca Gori.

Confermata Cristina Pantera. Cinque i nuovi ingressi: Lisabetta Buiani, Federica Landucci, Marina Lauri, Raffaele Lenzi e Giacomo Manetti. Rimane nel CdA anche Antonio di Zanni (eletto nel 2022 e in scadenza nel 2026).

Alcune note biografiche dei nuovi membri del CdA.

Cristina Pantera, commercialista di Pescia, è sindaco revisore di società, enti locali e difensore in materia tributaria. È stata vicepresidente della Fondazione Caript nel precedente mandato.

Antonio Di Zanni, pistoiese, è manager e consulente d’impresa, già presidente dell’azienda di trasporto pubblico locale Copit. Nel CdA della Fondazione dal 2022.

Lisabetta Buiani, avvocato di Pistoia, è specializzata in diritto del lavoro e previdenziale, diritto societario, commerciale e fallimentare e in diritto di famiglia. Fino all’elezione nel Cda è stata componente del Consiglio generale della Fondazione, eletta dell’Assemblea dei soci.

Federica Landucci è imprenditrice co-titolare della storica azienda pistoiese di accessori per pastifici, già presidente di Confindustria Pistoia e vicepresidente di Confindustria Toscana Nord. Fino all’elezione nel Cda è stata componente del Consiglio generale della Fondazione, designata dalla Camera di Commercio.

Marina Lauri è presidente del Gal Montagnappennino, è stata sindaco di Cutigliano e lavora per Anci Toscana, occupandosi di agricoltura, politiche della montagna e aree interne.

Raffaele Lenzi è notaio a Firenze e professore di Diritto privato all’Università di Siena. Fa parte del Tavolo Nazionale sui Diritti delle Persone Fragili, costituito al ministero della Giustizia.

Giacomo Manetti è professore di Economia aziendale e dottore di ricerca in programmazione e controllo all’Università di Firenze. Dal 2020 è membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze. Fino all’elezione nel Cda è stato membro del Consiglio generale della Fondazione, eletto dell’Assemblea dei soci.

"Ringrazio il presidente Zogheri e il Cda uscente per il lavoro svolto e l’accompagnamento di queste prime settimane. Ringrazio calorosamente coloro che hanno accettato di condividere con me questo nuovo impegno – sottolinea il presidente di Fondazione Caript, Luca Gori -. È un Cda che racchiude biografie e professionalità diverse, che è espressione della varietà territoriale della provincia di Pistoia e che ha un bilanciamento fra esperienze consolidate e nuovi ingressi. Si tratta, a mio giudizio, di caratteristiche preziose per il nostro lavoro nei prossimi quattro anni".

Come revisori dei conti sono stati eletti Daniele Capecchi, Monica Bigazzi e Edoardo Franceschi, con revisori supplenti Andrea Bongi e Daniela Lari.

Fonte: Fondazione Caript