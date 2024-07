Gioventù Nazionale, gli eletti Carriero e Razzuoli: "Non c'è spazio per i nostalgici"

Cosimo Carriero, presidente di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, e neo eletto in Consiglio comunale a Empoli, ha garantito un impegno costante verso i giovani della città. Carriero ha assicurato che le problematiche giovanili saranno una priorità nel suo mandato.

"Mi impegno a rappresentare i giovani di Empoli con dedizione e a portare le loro istanze al Consiglio comunale," ha dichiarato Carriero. "Ascolterò le loro preoccupazioni e lavorerò per creare opportunità che possano migliorare la loro vita. Sarò sempre a loro disposizione, anche perché vivo in prima persona i problemi che tanti giovani ad Empoli sono costretti ad affrontare. Primi tra tutti, ad esempio, la paura di vivere il centro storico con tranquillità e la mancanza di luoghi di aggregazione e divertimento sicuri "

Rifacendosi alla recente lettera di Giorgia Meloni del 2 luglio rivolta ai dirigenti di Fratelli d'Italia, Carriero ha poi rinnegato tutte le forme di totalitarismo, inclusi fascismo, nazismo e comunismo. "Proprio come ha detto Giorgia Meloni, sono anche io arrabbiato e rattristato per la rappresentazione di noi data dai comportamenti di alcuni giovani del nostro movimento ripresi in privato, come riportato dall'inchiesta di FanPage," ha affermato Carriero. "Non c'è spazio per i nostalgici all'interno del nostro movimento. Chi si rifà a ideologie del passato sarà prontamente allontanato, sia a livello nazionale sia a livello territoriale."

Le parole di Carriero sono state sostenute da Manuel Razzuoli, 25enne iscritto a Gioventù Nazionale, rieletto per la seconda volta al Consiglio comunale di Capraia e Limite. Razzuoli ha ribadito l'importanza di affrontare i problemi giovanili in ambiti sociali e familiari: "Garantire loro veri progetti orientati all'inclusione. Un'altra tematica molto rilevante di cui mi occuperò è la riaffermazione della vera appartenenza territoriale, scarsa negli ultimi anni. - aggiunge -. Condivido pienamente le parole di Cosimo Carriero e confermo la continuità del mio impegno a rappresentare i giovani e a lavorare per il loro benessere" ha dichiarato Razzuoli. "Sono soddisfatto del buon risultato raggiunto da Fratelli d'Italia in numero di consiglieri nell'empolese Valdelsa e felice che Gioventù Nazionale abbia una rappresentanza importante oggi sul nostro territorio. È fondamentale che i giovani abbiano una voce forte e chiara all'interno delle istituzioni."

Carriero ha inoltre ribadito l'importanza di collaborare tra comuni limitrofi su argomenti di interesse comune. "È fondamentale lavorare insieme per creare, come dicevo prima, luoghi di aggregazione sicuri per giovani e giovanissimi e per garantire la sicurezza nelle nostre comunità," ha sottolineato. "La collaborazione tra comuni è essenziale per affrontare queste sfide e per offrire ai nostri giovani ambienti sicuri e stimolanti, che ad oggi stanno venendo a mancare"

L'impegno congiunto di Carriero e Razzuoli rappresenta un segnale positivo per i giovani delle rispettive comunità. Entrambi i consiglieri si sono detti determinati a promuovere una politica inclusiva e rispettosa dei valori democratici, con l'obiettivo di costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.

Hanno emesso una dichiarazione congiunta, impegnandosi a mantenere tutte le promesse fatte in campagna elettorale, nonostante si trovino all'opposizione nei rispettivi comuni. "Le promesse fatte ai cittadini sono promesse a prescindere dai banchi nei quali siedi in Consiglio," hanno dichiarato. "Non deluderemo i nostri elettori; il nostro impegno sarà costante nel lavorare per il bene della nostra comunità."

Fonte: Ufficio Stampa