Gran ritorno all'Abc: ri-ecco Cosimo Corbinelli

Ancora “uno di noi”. Sempre più castellanità per il nuovo corso dell’Abc Castelfiorentino, che dopo Daniele Bagnoli potrà contare su un altro rientro davvero di lusso: Cosimo Corbinelli. Il tecnico castellano, dopo otto stagioni lontano dal PalaBetti, ha deciso di tornare a vestire la maglia gialloblu per arricchire lo staff di tutta l’esperienza maturata in questi anni.

A lui la società ha deciso di affidare due squadre del settore giovanile affinché le sue ormai consolidate competenze tecniche, nonché la sua capacità di gestione di gruppi giovanili, affinate nel suo percorso lontano da Castelfiorentino, possano essere il traino per proseguire il percorso di crescita dell’intero settore.

“Torno con piacere a Castello per sposare il progetto della società – sono le prime parole di Cosimo in gialloblu -. La dirigenza mi ha chiesto di portare l’esperienza maturata in questi anni fuori da Castelfiorentino con l’idea di organizzare e strutturare in maniera diversa l’attività del settore giovanile, anche a fronte delle nuove normative dello svincolo. Uno degli obiettivi, quindi, sarà senza dubbio quello di alzare ancora di più il livello della struttura organizzativa e tecnica per far sì che l’Abc possa essere un punto di riferimento per tutta la zona”.

