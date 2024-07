Il cestista staffolese (e della nazionale) Tessitori si allena 'a sorpresa' a Calcinaia

Metti una torrida sera d'estate che i ragazzi della prima squadra del Basket Calcinaia siano tra i pochi ad allenarsi (quasi) seriamente in Toscana.

In palestra nonostante la stagione sia finita ormai da due mesi e per la nuova ne manchino altrettanti, i furetti calcinaioli provano schemi e tiri a canestro e all'improvviso...si materializza al Palazzetto di Calcinaia Amedeo Tessitori!

Originario di Staffoli, carriera cestistica iniziata a Fucecchio per poi passare alla Virtus Siena con Vezzosi e successivamente passare al professionismo fino a a giungere alla Nazionale italiana, Tessitori, in Toscana per motivi familiari dopo aver concluso il raduno della nazionale italiana, ha deciso di effettuare una sessione di atletica nella palestra di Calcinaia e qualche sessione con la palla ma senza contatto o gioco. Il tutto in vista della ripresa del campionato di serie A che lo vedrà impegnato a difendere i colori della Reyer Venezia.

Ovviamente un giocatore di altra categoria rispetto ai ragazzi in palestra in quel momento ma un grande onore per Calcinaia e per la società del Presidente Mario Spoto, averlo avuto ospite e aver saputo che era stato indirizzato al Basket Calcinaia e al Palazzetto di via S. Ubaldesca proprio per la serietà con la quale la squadra biancoceleste affronta gli impegni cestistici anche se nella categoria dilettanti.

Qualche foto di rito degli esercizi con la palla e tanta emozione nel vedere un giocatore del suo calibro calcare il campo di Calcinaia.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa