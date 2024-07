MontaioneSi presenta le prime proposte: presentate due mozioni

Ancora non sono passate due settimane dall’insediamento in Consiglio e il gruppo consiliare MontaioneSi ha già presentato 2 mozioni, 1 interrogazione e 1 lettera al sindaco.

La prima mozione riguarda la refezione scolastica e vuole cercare di risolvere le attuali criticità più volte segnalate inerenti la qualità e la quantità del cibo, interventi manutentivi della sala refezione che presenta problemi acustici e di infiltrazioni, rendere più semplice la modalità di pagamento e introdurre anche la tariffa mensile, oltre a quella del singolo pasto, e agevolare il costo già dal secondo figlio, e non dal terzo come attualmente, inserendo nel numero anche i figli frequentanti il nido d’infanzia comunale. Ad oggi per accedere all’agevolazione terzo figlio i tre figli devono tutti frequentare o materna o elementari.

La seconda mozione presentata propone fin da subito di rendere il consiglio comunale accessibile in streaming per promuoverne trasparenza, partecipazione e pubblicità delle attività correlate. Il Comune di Montaione è l’unico Comune dell’Unione che ancora mantiene le riunioni consiliari solo in presenza senza possibilità di vederle per i cittadini in streaming anche se già con una delibera approvata all’unanimità di 10 anni fa, si impegnava a installare un sistema di streaming efficace ed efficientemente sostenibile.

L’interrogazione presentata infine chiede specificamente al Sindaco quale ragione indifferibile e urgente abbia portato lui, la Giunta, in carica per l’ordinaria amministrazione, a visitare un’azienda del territorio due giorni prima delle elezioni e per quale specifica ragione fosse stato invitato anche il Segretario Comunale.

Il gruppo consiliare ha inoltre proposto che, all’interno delle iniziative per la celebrazione dell’80 anniversario della liberazione di Montaione, commemori e omaggi i tanti caduti americani che riposano nel Florence American Cemetery con una corona e una delegazione.

Come opposizione ci impegniamo e impegneremo a promuovere ascolto, partecipazione, trasparenza e a realizzare progetti e iniziative concrete per i cittadini di Montaione, in aderenza ai punti espressi nel programma elettorale.

Lista Civica MONTAIONE SI