Riapre via Repubblica a Montecalvoli dopo il dissesto dellas carpata

Il Comune di Santa Maria a Monte comunica che stanno volgendo al termine i lavori di messa in sicurezza della via Repubblica a Montecalvoli che è stata chiusa per alcune settimane per consentire l'esecuzione della messa in sicurezza del versante a causa del movimento franoso, sviluppatosi nel mese di novembre scorso, durante le forti piogge che hanno devastato anche altre zone del nostro territorio comunale.

L'intervento che si è svolto nell'ambito dei lavori di somma urgenza, è stato necessario a causa di un dissesto localizzato lungo Via della Repubblica in Montecalvoli, laddove il concentramento delle acque di pioggia provenienti da monte hanno provocato in corrispondenza della scarpata di valle il franamento del terreno per un fronte di circa 20/25 metri esteso su un dislivello complessivo che varia dai 7 ai 10 metri.

Per risolvere i dissesti venutisi a creare a seguito dell’attività erosiva delle acque piovane, sono state impiegate tecniche di ingegneria naturalistica per il ripristino della geometria di scarpata ottimale e favorire la stabilità dello strato superficiale del terreno in modo da preservare la piattaforma stradale.

In particolare si è ricorso all'impiego di palificate doppie realizzate con tronchi di Douglas di diametro 20/25 cm disposti su file di altezza singola pari a 160 cm, in modo da garantire la creazione di una struttura di adeguata resistenza rispetto alle spinte del retrostante corpo stradale.

In testa alla nuova opera è stata installata una palificata antiscivolamento costituita da montanti infissi nel terreno e correnti in legno di diametro minimo 20/25 cm che svolgeranno la funzione di contenimento del terreno in corrispondenza della piattaforma stradale. Dietro di essa, è stato creato un sistema di drenaggio delle acque costituito da inerte di pezzatura grossolana nella quale è stata inserita una tubazione forata per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali in posizione tale da non interferire con la stabilità della scarpata.

Per ottimizzare il risultato e velocizzare le attività, si è ricorso all'uso di sistemi del tipo preassemblato. Infine, per completare gli interventi, è stato ripristinata la piena efficienza del sistema di raccolta e regimazione locale delle acque di pioggia, oltre al ripristino del manto stradale, laddove necessario, e l’installazione di guard rail di classe H2 collegato a quanto già esistente poco più a valle.

Si informa la cittadinanza che dalle ore 18,00 del 5 luglio 2024 la strada verrà riaperta al traffico.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte