Rsa sulla collina di Sovigliana, assemblea pubblica con In Comune per Vinci

Mercoledì 10 luglio ore 21.15 assemblea cittadina alla casa del popolo di Sovigliana.

Il Comune di Vinci (nel 2022, NdR) ha approvato una variante al piano urbanistico per costruire due grandi residenze assistite per gli anziani.

Il gruppo 'In Comune per Vinci' la ritiene una scelta scellerata in relazione all'individuazione del sito. Le strutture dovrebbero sorgere sulla Collina dietro il cimitero, cementificando così tre ettari di terreno, pari a cinque campi di calcio.

Da un punto di vista sociale è una scelta sbagliata, perché per gli anziani c'è bisogno di piccole strutture ben assistite, co-housing e assistenza domiciliare.

Infine, è una scelta che non fa onore a un'amministrazione che si definisce di centro sinistra, nel momento in cui consegna una scelta urbanistica ad un soggetto privato che ha come unico scopo il lucro.

Per questo, invitiamo a partecipare all'incontro pubblico che si terrà mercoledì 10 luglio alle 21.15 alla casa del popolo di Sovigliana.

Parteciperanno, tra gli altri, il consigliere dell'opposizione di sinistra, Giuseppe Pandolfi, e l'ex direttrice di RSA, Beatrice Cioni, oltre agli esponenti del Comitato per la Difesa della Collina dal Cemento e di Marco Cardone del comitato Trasparenza per Empoli.

Fonte: In Comune per Vinci