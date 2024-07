Abc, salutano Mostardi e Gemmi

Dopo cinque stagioni dal suo ritorno in maglia gialloblu nell’estate 2019, è arrivato il momento dei saluti tra l’Abc Castelfiorentino e Alessandro Mostardi. Il tecnico livornese, che negli anni trascorsi a Castelfiorentino ha ricoperto svariati ruoli, da responsabile del settore giovanile, ad allenatore di gruppi giovanili, con cui ha raggiunto anche due finali nazionali, fino a quello di assistente in prima squadra, non farà parte dello staff tecnico gialloblu della prossima stagione.

“Ringrazio tutti per questi cinque anni – sono le parole di Alessandro -, è stato un percorso davvero super. Sono felice di aver fatto parte della famiglia Abc e di aver riportato il nome di Castello nel panorama nazionale. Fiero di quello che abbiamo fatto sul campo, con tutti i gruppi, dai più piccoli ai più grandi, auguro il meglio alla società e ai ragazzi per le stagioni a venire”.

La società e il Consiglio direttivo ringraziano Alessandro per la serietà, la competenza e la passione con cui ha svolto il suo percorso a Castelfiorentino e contributo alla crescita del vivaio gialloblu, augurandogli tutto il meglio per il futuro sportivo e personale.

Ai saluti anche Alessandro Gemmi, approdato nello staff tecnico del settore giovanile gialloblu la scorsa stagione alla guida dei gruppi Under 19 Gold e Under 17 Eccellenza.

Anche a lui, nel ringraziarlo per l’impegno sempre profuso in questo anno a Castelfiorentino, la società e il Consiglio direttivo augurano il meglio per la nuova avventura professionale, oltre a rivolgergli le più sentite congratulazioni per il bellissimo traguardo raggiunto con Silvia, compagna di vita.

Fonte: Abc - Ufficio stampa