Accoltellato nella periferia di Prato, 42enne grave: varie ipotesi sul fatto

Un 42enne cinese è stato accoltellato nella notte alle 3.30 in via Marsala, alla periferia est di Prato. L'uomo è stato trovato in un lago di sangue da alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi. In un primo momento si pensava che l'uomo fosse stato investito, ma il personale sanitario si è accorto che vi erano più ferite da arma da taglio su petto, gambe, braccia e anche nel volto. La squadra mobile della questura di Prato non lascia ipotesi scoperte: una rapina, un regolamento di conti o una più benale lite. Il ferito è già noto alle forze dell'ordine.