Nuovo spettacolo (con cena) a La Corte degli Accorti

Domenica 14 luglio La Corte degli Accorti di Castelnuovo d'Elsa (Castelfiorentino) dalle 18.30 ospita il monologo teatrale Nives, c'è Loriano al telefono, tratto dal romanzo Nives di Sacha Naspini. In scena l’attore, scrittore, professore, instancabile ideatore e promotore di progetti socio-culturali, Enrico Pompeo. Direttamente da Livorno, città che sforna artisti a ritmi forsennati, sarà il mare, sarà il porto, sarà la calata, chissà, Enrico Pompeo ci farà scandagliare le miserie umane e le speranze a cui appigliarsi usando l’espediente di una telefonata, che lascia spesso spazio all’humour nero tutto naspiniano.

La serata proseguirà come sempre con la cena condivisa, accettando di buon grado i vostri contributi in cibo o bevande. Bisogna prenotare inviando una mail a lacortedegliaccorti@gmail.com

Enrico Pompeo in breve:

Enrico Pompeo è nato a Livorno nel 1972. Docente di Lettere, è autore dei romanzi: ‘Una curva improbabile’ (Edizioni Edicom 2001); ‘Il Drago, il Custode, lo Straniero’ (Ed. Creativa 2016. Premio Speciale della Giuria ‘Alda Merini’ 2017), ‘Nessuno ha dato la buonanotte’ (MDS editore, novembre 2021.Prima ristampa Aprile 2022) e di un libro di racconti ‘Scritti (S)Connessi’ (Ed. Creativa 2018. 3° Classificato in ‘EquiLibri’ 2018). È drammaturgo e regista dello spettacolo ‘La Cattiva Strada’, patrocinato dalla Fondazione De André. Scrive recensioni per le riviste ‘Azione Nonviolenta’ e ‘Offline’. Organizza laboratori di arte e comunicazione presso l’Agriturismo Montevaso.