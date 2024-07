Poggianti eletto vice presidente del Consiglio comunale: "Massimo incarico per un esponente del centrodestra"

Andrea Poggianti è il nuovo vice presidente del Consiglio Comunale di Empoli. La nomina ufficiale è avvenuta oggi in occasione della prima seduta, nella sala consiliare del municipio, a seguito dell’elezione da parte della maggioranza dei consiglieri comunali dell’opposizione.

“È un ruolo istituzionale – dichiara Andrea Poggianti – che rappresenta ad oggi il massimo incarico rivestito da un esponente del centro destra e fino a dieci anni fa affidato a Francesco Gracci, nostro capolista per La mia Empoli che è stata a sostegno della mia candidatura a Sindaco insieme alla lista Centrodestra per Empoli in queste elezioni amministrative. Ringrazio di uore i colleghi dell’opposizione che mi hanno votato e hanno visto nella mia esperienza politica pluriennale la capacità di ricoprire questo ruolo di garanzia per il funzionamento del consiglio comunale. Il mio compito sarà quello di essere un fedele esecutore del nuovo regolamento approvato alla fine dello scorso mandato amministrativo sostenendo, in particolare, tutti i consiglieri nell’accedere tempestivamente agli atti affinché possa essere esercitato il ruolo della maggioranza e dell’opposizione all’insegna della consapevolezza e delle tempistiche che tutelino l’espressione democratica dei vari gruppi consiliari unitamente alla Presidente Simona Cioni”.

Poggianti tiene comunque a precisare che il nuovo incarico non precluderà l’esercizio del suo ruolo di capogruppo consiliare del neo costituito Centro destra per Empoli.

“Per quanto si tratti di un ruolo importante – spiega Andrea Poggianti – la mia nomina a vice Presidente del Consiglio Comunale non si sostituirà alla funzione di guida del mio gruppo consiliare, nella certezza che insieme al vice capogruppo e consigliere comunale Gabriele Chiavacci riusciremo a garantire ancora una volta una forte opposizione come abbiamo già dimostrato in questi anni”.

In occasione della prima seduta del Consiglio Comunale, Gabriele Chiavacci è stato eletto rappresentante dell’opposizione nella Commissione Elettorale, una delle tre commissioni speciali insieme a quelle dei Giudici popolari e della Toponomastica.

Per quanto riguarda le nomine all’interno delle quattro Commissioni permanenti (Affari generali e istituzionali; Ambiente e Territorio; Scuola, Sociale e Sport; Bilancio) occorrerà attendere la prima riunione di ciascuna commissione in cui i rispettivi Presidenti e vice Presidenti saranno eletti, a scrutinio segreto, dai singoli componenti.

Fonte: Ufficio stampa